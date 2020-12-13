Канадцям виплачуватимуть компенсації у разі гострої реакції на щеплення від COVID-19

Якщо після вакцинування від COVID-19 або інших хвороб, канадців спіткають важкі побічні ефекти, вони отримуватимуть компенсацію від держави.

Про це оголосили в Агентстві громадського здоров’я Канади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Агенція громадського здоров’я Канади впроваджує всеканадську програму підтримку у разі шкоди від вакцини, що поширюватиметься на усі затверджені Департаментом охорони здоров’я вакцини”, - йдеться у поширеному пресреліз.

Читайте також: У Канаді вакцинація розпочнеться наступного тижня

Зазначається, що програма покликана “упевнитись в наявності справедливого доступу усіх канадців до підтримки у разі рідкісного випадку їх бурхливої побічної реакції на вакцину”.

“Як будь-які ліки, вакцини можуть спричинити побічні наслідки та реакцію. Після щеплення, нормальними є м’які й нешкідливі побічні ефекти - це природна реакція організму, який працює над розбудовою імунітету проти хвороби. Утім, іноді можлива також бурхлива побічна реакція на щеплення. Вірогідність цього є дуже низькою - менше одного випадку на мільйон - і ми зобов’язані допомогти, якщо це трапиться”, - наголосили в Агентстві.

Подробиць стосовно того, яка саме допомога надаватиметься канадцям, якщо вони страждатимуть від серйозних побічних ефектів вакцинування, в Агенції громадського здоров’я не надали.

Нагадаємо: наступного тижня у Канаді має розпочатися кампанія із вакцинування від COVID-19. На першому етапі лише мала кількість найбільш уразливих до недуги людей отримає щеплення, але протягом наступних місяців кількість вакцинованих швидко зростатиме.