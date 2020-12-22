Moderna також протестує свою COVID-вакцину на «британському штамі»

Американська компанія Moderna перевірить ефективність своєї вакцини щодо мутованого коронавірусу, який нещодавно виявили у Великій Британії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

«На основі наявних даних ми очікуємо, що імунітет, викликаний вакциною Moderna, буде захищати від штамів, нещодавно зафіксованих у Великій Британії; ми будемо проводити додаткові тести протягом найближчих тижнів, щоб підтвердити це сподівання», - заявили у компанії Moderna.

Раніше у вівторок розробники вакцини BNT162b2 німецької фармакологічної компанії BioNTech заявили, що також протестують, як їхній препарат працює проти нового варіанту вірусу. Компанія проведе дослідження у найближчі 2 тижні і обіцяє оприлюднити результати.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Управління за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) затвердило вакцину виробництва американської компанії Moderna від коронавірусу.

Після цього влада США розпочала операцію щодо прискореного доставлення вакцини від COVID-19 виробництва компанії Moderna до лікарень на всій території країни.

Читайте також: Британія посилює карантин через новий штам коронавірусу

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

На Різдво жителям цих регіонів буде заборонено зустрічатися з друзями й родичами, будуть закриті непродовольчі магазини, спортзали та перукарні. Англійцям рекомендують без нагальної потреби не залишати домівки та утриматися від поїздок.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.