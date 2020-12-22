BioNTech протестує свою вакцину на ефективність проти нового штаму COVID-19

Розробники вакцини BNT162b2 від німецької фармакологічної компанії BioNTech вважають, що вона буде ефективною проти нового штаму коронавірусу.

Про це заявив керівник компанії-розробника Угур Шахін на пресконференції, передає кореспондент Укрінформу.

«З дуже великою часткою вірогідності наш препарат працює також проти нового варіанту вірусу. Але ми маємо це дослідити», - сказав Шахін.

Компанія проведе у найближчі 2 тижні відповідні дослідження і обіцяє оприлюднити результати.

Шахін додав, що вже було виявлено 20 різних мутацій вірусу, вакцину вже протестували проти цих варіантів. «Є багато мутацій, але є й багато протеїнів, які впізнають нові мутації і виробляють антитіла», - сказав учений. Він упевнений, що можна побороти інші варіації вірусу, адже всі вони більш-менш схожі.

Учений уточнив, що антиген, який використовується у вакцині, складається з понад 1270 амінокислот, мутували з них 9, тож це навіть не один відсоток.

Свою вакцину Шахін назвав «винятком у багатьох вимірах». Уперше в ній була використана технологія молекулярної мРНК, «яка в змозі змінити фармакологічну промисловість».

Компанія планує виробити 1,3 млрд доз вакцини. Наразі в Марбурзі BioNTech будує виробничі потужності й сподівається розпочати постачати вакцину вже у 2 кварталі 2021 року.

Як повідомлялось, BioNTech розпочала роботи з розробки вакцини наприкінці січня, коли в Німеччині з’явились перші випадки зараження COVID-19. Надалі роботи проходили у співпраці з американською Pfizer. Вакцина вже схвалена в понад 50 країнах, це найшвидше в історії схвалення медичного препарату.