Pfizer виконає зобов’язання щодо постачання вакцини до Європи — Урсула фон дер Ляєн

Уповільнення виробництва вакцини Pfizer не відобразиться на її постачанні до Європи, і всі заплановані постачання відбудуться вчасно.

Як повідомляє Укрінформ, про це у Лісабоні під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром головуючої в ЄС Португалії заявила Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

Повний текст її промови оприлюднений на сайті Європейської Комісії.

«Для нас дуже важливим є вирішити ситуацію з доставлення вакцин. Я отримала сьогодні, як і багато з вас, повідомлення, що Pfizer оголосив про затримку. Я негайно подзвонила генеральному директору Pfizer, і він пояснив, що протягом наступних тижнів відбудуться затримки у виробництві. Але він запевнив мене, що всі гарантовані на перший квартал дози будуть доставлені у першому кварталі. Він особисто зацікавлений у якнайшвидшому розв'язанні проблеми. Було дуже важливим донести до нього повідомлення, що ми терміново потребуємо гарантовані нам дози в межах першого кварталу», - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що Європа знову проходить крізь важкі часи, і в багатьох країнах ЄС ситуація з COVID-19 є дуже серйозною. Після сезонних свят відбувся новий спалах інфекції, у десятках країн були виявлені нові штами коронавірусу. Все це призвело до нових обов’язкових обмежень та нового навантаження на європейців.

«Упродовж наступних місяців ми маємо сфокусуватися на головних пріоритетах. Одним із перших є вакцинація, яка відкриває світло в кінці тунелю відносно цієї пандемії. Єврокомісія невтомно працювала, щоб забезпечити достатню кількість найбільш перспективних вакцин. Ми вже маємо дві перші вакцини на ринку - BioNTech та Moderna, які надають нам достатньо доз вакцини, щоб вакцинувати понад 80 відсотків європейського населення. На початку цього тижня AstraZeneca, третя вакцинна компанія, подала на ухвалення її вакцини у Європейському медичному агентстві. Коли ця третя вакцина отримає авторизацію в Європі, ми матимемо доступ до мільярда доз вакцини», - повідомила Президент Єврокомісії.

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Вона відзначила, що поява вакцини ще не означає, що проблему коронавірусу вже вдалося вирішити, і нагадала, що нові штами інфекції виявили здатність швидко поширюватися. Саме тому Європа терміново потребує термінового зміцнення власних спроможностей у боротьбі з інфекцією, зберігати пильність та швидко реагувати на нові різновиди вірусу.

Як повідомлялося, сьогодні компанія Pfizer оголосила, що тимчасово скоротить постачання вакцини проти COVID-19 до Європи, поки модернізує свої виробничі потужності. Така заява прозвучала після повідомлень, що в Норвегії після щеплення вакциною компаній Pfizer/BioNTech померли 23 людини літнього віку, які мали ослаблений імунітет.