Скорочення постачання вакцини Pfizer не вплине на кампанію щеплення — Канада
Про це на брифінгу заявила міністр державних закупівель Аніта Ананд, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Представник Pfizer в Канаді мені повідомив, що через розширення європейських потужностей виробництво COVID-вакцини на короткий період зменшиться. Це означає, що Pfizer тимчасово зменшує обсяг постачання до усіх країн, які отримають вакцини, вироблені на європейському підприємстві компанії, зокрема і до Канади”, - сказала Ананд.
Вона наголосила, що ці затримки тимчасові й не змінюють урядового плану завершити кампанію вакцинування населення до кінця вересня.
“У Pfizer вважають, що до кінця березня зможуть надолужити й виконати свої зобов’язання стосовно загальної кількості поставлених у першому кварталі доз”, - зазначила міністр.
За її словами, постачання вакцини Pfizer до Канади будуть скорочені протягом двох-трьох тижнів, однак не припинятимуться зовсім. Яким саме буде це скорочення, ще точно невідомо.
Компанія Pfizer має завод із виробництва вакцин у США, однак всю випущену там продукцію використовують на території Сполучених Штатів.
Наразі в Канаді сертифіковано дві вакцини від коронавірусу — виробництва Pfizer/BioNTech та Moderna. Державний регулятор також розглядає заявку на авторизацію вакцини AstraZeneca.
Як повідомлялося, 15 січня компанія Pfizer оголосила, що тимчасово скоротить постачання вакцини від коронавірусу до Європи, щоб модернізувати свої виробничі потужності. Така заява прозвучала після того, як у Норвегії після щеплення вакциною Pfizer/BioNTech померли 23 літні людини.