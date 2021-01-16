Скорочення постачання вакцини Pfizer не вплине на кампанію щеплення — Канада

Скорочення постачання компанією Pfizer вакцини від коронавірусу не вплине на плани уряду Канади щодо вакцинування населення.

Про це на брифінгу заявила міністр державних закупівель Аніта Ананд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Представник Pfizer в Канаді мені повідомив, що через розширення європейських потужностей виробництво COVID-вакцини на короткий період зменшиться. Це означає, що Pfizer тимчасово зменшує обсяг постачання до усіх країн, які отримають вакцини, вироблені на європейському підприємстві компанії, зокрема і до Канади”, - сказала Ананд.

Читайте також: Pfizer тимчасово скоротить поставки вакцини в Європу

Вона наголосила, що ці затримки тимчасові й не змінюють урядового плану завершити кампанію вакцинування населення до кінця вересня.

“У Pfizer вважають, що до кінця березня зможуть надолужити й виконати свої зобов’язання стосовно загальної кількості поставлених у першому кварталі доз”, - зазначила міністр.

За її словами, постачання вакцини Pfizer до Канади будуть скорочені протягом двох-трьох тижнів, однак не припинятимуться зовсім. Яким саме буде це скорочення, ще точно невідомо.

Читайте також: У Нідерландах виявили побічні ефекти від вакцини Pfizer

Компанія Pfizer має завод із виробництва вакцин у США, однак всю випущену там продукцію використовують на території Сполучених Штатів.

Наразі в Канаді сертифіковано дві вакцини від коронавірусу — виробництва Pfizer/BioNTech та Moderna. Державний регулятор також розглядає заявку на авторизацію вакцини AstraZeneca.

Читайте також: У Норвегії після щеплення вакциною Pfizer померли 23 людини

Як повідомлялося, 15 січня компанія Pfizer оголосила, що тимчасово скоротить постачання вакцини від коронавірусу до Європи, щоб модернізувати свої виробничі потужності. Така заява прозвучала після того, як у Норвегії після щеплення вакциною Pfizer/BioNTech померли 23 літні людини.