Британія допоможе іншим країнам розпізнати COVID-мутації

Велика Британія запустить міжнародну платформу для раннього виявлення та ефективного контролю вірусних мутацій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство охорони здоров'я країни.

Як зазначається, нова платформа під керівництвом британської організації з громадського здоров'я Public Health England призначена для підтримки країн з меншим досвідом генетичного тестування позитивних зразків коронавірусу.

«Наша нова платформа оцінки варіантів (коронавірусу - ред.) допоможе краще зрозуміти цей вірус, шляхи його поширення, підвищить глобальний потенціал для розуміння COVID-19, щоб ми були краще підготовлені в майбутньому», - зазначив міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок.

Він додав, що британські експерти зможуть надати дистанційно консультацію і підтримку, можуть приймати зразки вірусу і відправляти їх для подальшого секвенування, що передбачає генетичний аналіз зразків.

Як повідомляв Укрінформ, Британія активно вакцинує населення від коронавірусу в рамках чергового локдауну. Загалом британське медичне відомство планує вакцинувати до середини лютого 15 мільйонів людей.