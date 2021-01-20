«Британський» штам коронавірусу виявили вже у 60 країнах

Новий штам коронавірусу, вперше зафіксований у Великій Британії, виявили вже у 60 країнах.

Про це повідомляється у щотижневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає Укрінформ.

Зазначається, що новий "британський" штам вірусу, який отримав маркування VOC-202012/01, був виявлений в усіх шести регіонах ВООЗ.

"З 12 січня VOC-202012/01 був виявлений ще в 10 державах, територіях і районах. На цей час з 60 країн, територій і районів надійшли повідомлення про завезення випадків або про передачу цього різновиду вірусу в місцевих громадах", - йдеться у звіті.

У ВООЗ також повідомили, що "південноафриканський" штам коронавірусу було виявлено ще у трьох країнах, тому їх загальне число зросло до 23-х.

Також в організації наголосили, що у всьому світі за останній тиждень було зареєстровано 4,7 мільйона нових випадків, що на 6% менше, ніж позаминулого тижня. Кількість нових смертей за цей же період досягла рекордного рівня – 93 тисяч, що на 9% більше, ніж позаминулого тижня. А за весь час пандемії зафіксовано понад 2 мільйони смертей від коронавірусу.

У США за тиждень було зареєстровано 43,8 тис. смертей, в Європі - 37,7 тис., в Африці - 5 тис., у Південно-Східній Азії - 3,4 тис.

Зростання смертності спостерігалося у всіх шести групах країн. Захворюваність зросла в Африці, Східному Середземномор'ї й Західно-Тихоокеанському регіоні.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 20 січня у світі зареєстровано 96 625 755 випадків коронавірусу, зокрема 2 065 698 смертей та 69 274 079 одужання.