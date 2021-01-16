COVID-вакцинація почалася у 46 країнах – ВООЗ

Кампанія з вакцинації від коронавірусу COVID-19 стартувала вже у 46 країнах.

Про це на брифінгу повідомила помічниця гендиректора ВООЗ Маріанджела Сімао, передає Укрінформ із посиланням на Business Standart.

За її словами, на сьогодні 38 із 46 країн, які розпочали вакцинацію, є країнами з високим рівнем доходу.

Сімао зазначила, що ВООЗ має намір за допомогою механізму COVAX скорегувати ситуацію, щоб вакцинація почалася також і в країнах з низьким рівнем доходу. Вона додала, що у ВООЗ сподіваються, що це відбудеться у лютому цього року.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус наголосив, що протягом найближчих 100 днів необхідно розгорнути вакцинацію медичних працівників і населення, що входить до групи високого ризику.

«Я хочу, щоб вакцинація проводилася в кожній країні протягом найближчих 100 днів, щоб спочатку захистити медичних працівників та тих, хто входить до групи ризику», - сказав він.

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Як повідомляв Укрінформ, Україна в межах глобальної ініціативи COVAX щодо вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19 отримає 8 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби, їх вистачить на щеплення 4 млн осіб, оскільки вакцина має вводитися двічі.

Фото: Belga