Генсек ООН закликав заможні країни ділитися вакцинами
Як передає Укрінформ, про це він заявив під час свого відеозвернення на сторінці в Tвітері.
«Вакцини швидко доходять до країн з високим рівнем доходів, тоді як у найбідніших країнах світу їх взагалі немає ... Деякі країни укладають побічні контракти, навіть закуповуючи понад потреби», - сказав він, зазначивши, що «наука досягає успіху, проте солідарність зазнає провалу».
Our world has reached a heart-wrenching milestone: #COVID19 has now claimed two million lives.— António Guterres (@antonioguterres) January 15, 2021
Sadly, the impact of the pandemic has been made worse by the absence of global coordination.
In the memory of those two million souls, the world must act with far greater solidarity. pic.twitter.com/wFGZpiLmIj
Генсек ООН підкреслив, що «вакціоналізм приречений на провал і затримає глобальне відновлення» від пандемії, тому закликав країни високого достатку ділитися COVID-вакцинами з іншими, щоб зробити вакцинацію можливою по всьому світу.
Фото: Algemeiner