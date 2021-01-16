Генсек ООН закликав заможні країни ділитися вакцинами

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що країни з високим доходом закуповують вакцини від коронавірусу понад своїх потреб, і закликав їх ділитися COVID-вакцинами з тими країнами, де вакцин немає.

Як передає Укрінформ, про це він заявив під час свого відеозвернення на сторінці в Tвітері.

«Вакцини швидко доходять до країн з високим рівнем доходів, тоді як у найбідніших країнах світу їх взагалі немає ... Деякі країни укладають побічні контракти, навіть закуповуючи понад потреби», - сказав він, зазначивши, що «наука досягає успіху, проте солідарність зазнає провалу».

Our world has reached a heart-wrenching milestone: #COVID19 has now claimed two million lives.



Sadly, the impact of the pandemic has been made worse by the absence of global coordination.



In the memory of those two million souls, the world must act with far greater solidarity. pic.twitter.com/wFGZpiLmIj — António Guterres (@antonioguterres) January 15, 2021

Генсек ООН підкреслив, що «вакціоналізм приречений на провал і затримає глобальне відновлення» від пандемії, тому закликав країни високого достатку ділитися COVID-вакцинами з іншими, щоб зробити вакцинацію можливою ​​по всьому світу.

Фото: Algemeiner