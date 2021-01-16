Генсек ООН закликав заможні країни ділитися вакцинами

Генсек ООН закликав заможні країни ділитися вакцинами

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Укрінформ
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що країни з високим доходом закуповують вакцини від коронавірусу понад своїх потреб, і закликав їх ділитися COVID-вакцинами з тими країнами, де вакцин немає.

Як передає Укрінформ, про це він заявив під час свого відеозвернення на сторінці в Tвітері.

«Вакцини швидко доходять до країн з високим рівнем доходів, тоді як у найбідніших країнах світу їх взагалі немає ... Деякі країни укладають побічні контракти, навіть закуповуючи понад потреби», - сказав він, зазначивши, що «наука досягає успіху, проте солідарність зазнає провалу».

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Генсек ООН підкреслив, що «вакціоналізм приречений на провал і затримає глобальне відновлення» від пандемії, тому закликав країни високого достатку ділитися COVID-вакцинами з іншими, щоб зробити вакцинацію можливою ​​по всьому світу.

Фото: Algemeiner

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