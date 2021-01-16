У Бразилії чотири дні поспіль фіксують більше тисячі смертей від COVID-19

Бразилія вже чотири дні поспіль реєструє більше тисячі смертей від коронавірусної хвороби.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на дані уряду Бразилії пише Сіньхуа.

“Упродовж минулих 24 годин у Бразилії було зареєстровано 1 151 смерть від COVID-19 й виявлено 69 198 нових випадків інфікування”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що упродовж останніх чотирьох днів у країні також щодня виявляють понад 60 тисяч нових хворих, а загальна кількість інфікованих від початку пандемії сягнула 8 393 492 осіб.

Всього недуга забрала життя 208 246 жителів Бразилії.

“Бразилія — одна з країн, що найбільше постраждала від пандемії. За кількістю смертей від COVID-19 вона посідає друге місце у світі (після США), а за загальною кількістю випадків — третє (після США та Індії)”, - стверджує Сіньхуа.

Нагадаємо: серед усіх бразильських штатів найбільше хворих проживає у Сан Паулу, де вже виявили понад 1,6 млн випадків інфікування й зареєстрували 49 600 смертей. Бразилія переживає другу хвилю COVID-19 і з грудня кількість нових випадків суттєво зросла, що наблизило державну систему охорони здоров’я у кількох регіонах до колапсу.

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