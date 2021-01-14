У світі зафіксували понад 92,7 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 14 січня зафіксовано понад 92,7 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 66,2 млн осіб.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлені 92 778 786 випадків COVID-19, зокрема 1 986 900 – летальних, одужали 66 294 162 осіб.

З початку нової доби зафіксовано 26 966 нових випадків, з них 15 873 у Мексиці. Загинуло 1 415 осіб, зокрема 1 235 у Мексиці.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (23 616 345), Індія (10 512 831), Бразилія (8 257 459), Росія (3 471 053), Велика Британія (3 211 576).

Коронавірус зафіксували у 219 країнах та територіях.

Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 13 січня COVID-19 лабораторно підтверджено в 1 130 839 осіб, за добу – 6 409.