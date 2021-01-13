Терористи під час пандемії розширюють вплив через «мову ненависті» - глава відділу ООН

Терористи використовують пандемію COVID-19, щоб посилити свої позиції за допомогою «мови ненависті».

Як передає Укрінформ з посиланням на АР, про це попередив глава відділу ООН по боротьбі з тероризмом Володимир Воронков.

Він зазначив, що терористи намагаються використати кризу COVID-19 через поляризацію і мову ненависті, посилені пандемією.

Виступаючи на святкуванні 20-річчя Ради Безпеки ООН з приводу ключової резолюції по боротьбі з тероризмом, прийнятої після терактів 11 вересня у США, Воронков заявив, що протягом останніх двох десятиліть «загроза тероризму зберігається, розвивається і поширюється».

За словами Воронкова, Аль-Каїда, яка несе відповідальність за теракти 11 вересня, в результаті яких загинули майже 3000 людей з 90 країн, як і раніше проявляє стійкість, незважаючи на втрату багатьох лідерів.

Екстремістська організація Ісламська держава, яка втратила самопроголошений халіфат в Іраку і Сирії, як і раніше вчиняє там напади «і намагається відновити можливості для зовнішніх операцій».