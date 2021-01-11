Штати оголосили Кубу державою-спонсором тероризму

Державний департамент США офіційно оголосив Кубу державою-спонсором тероризму через надання «безпечної гавані» для переховування терористів.

Про це йдеться в заяві Державного секретаря США, оприлюдненій у понеділок, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Цією дією ми знову притягаємо до відповідальності уряд Куби та надсилаємо чіткий сигнал: режим Кастро повинен припинити свою підтримку міжнародного тероризму та підриву системи правосуддя США»,- наголосив Помпео.

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Він пояснив, що впродовж десятиліть кубинський уряд «годував, утримував та надавав медичну допомогу вбивцям, підривникам і викрадачам, в той час, як багато кубинців залишалися голодними, бездомними й були позбавлені основних ліків». Помпео уточнив, що прихисток на Кубі знайшли члени колумбійської Національної визвольної армії (ELN), яку США визнали терористичною організацією. Крім того, кубинський режим приховував розшукуваних ФБР терористів, які вчинили криваві акти на території США.

Крім підтримки тероризму кубинський режим веде іншу зловмисну діяльність у регіоні, підкреслив держсекретар США. Так, апарат кубинської розвідки та безпеки допомагає режиму Ніколаса Мадуро підтримувати його вплив у Венесуелі, де також базуються й процвітають організації міжнародного тероризму.

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Нагадаємо: статус держави-спонсора тероризму означає автоматичне введення санкцій США. Вони включають, у тому числі обмеження на іноземну допомогу з боку США; заборону на оборонний експорт; посилений контроль за експортом товарів подвійного призначення; різні фінансові та інші обмеження.