У Франції викрили майже 400 осередків радикального ісламізму

Влада Франції виявила та заблокувала майже 400 осередків, де поширювалися ідеї радикального ісламізму.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Дії держави у боротьбі проти тероризму і радикального ісламізму були особливо жорсткими і рішучими, починаючи з листопада», - сказав міністр, коментуючи відповідь держави на низку терористичних нападів, скоєних останнім часом радикальними ісламістами.

Зокрема, за офіційною статистикою, на реалізацію відповідної стратегії правоохоронні органи, спецслужби і місцеві префектури поклали край діяльності 394 осередків, які могли бути джерелами пропаганди радикальних ісламістських ідей.

Окрім того, повідомив глава МВС, до бази даних осіб, які підозрюються у радикальних настроях, внесли 231 особу. З них 75 було видворено за межі країни, п'ятьох заарештовано, решта перебуває під адміністративним контролем.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні у Франції було скоєно три акти ісламістського тероризму.

У відповідь уряд країни і особисто президент Еммануель Макрон оголосили рішучу боротьбу проти радикального ісламізму. У країні діє національна стратегія протидії цьому явищу як такому, що підриває цінності французького суспільства.

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