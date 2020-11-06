Франція протистоїть ісламістським терористам, адже відстоює цінності свободи – Макрон

Франція протистоїть «ісламістському сепаратизму», але не ісламу і мусульманам.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон у своєму коментарі для британської газети Financial Times, повідомляє Укрінформ.

«Франція зазнала нападів ісламістських терористів, адже відстоює свободу висловлювань, право вірити або не вірити, а також свій спосіб життя. Французький народ постав і сказав, що не поступиться жодними французькими цінностями, своєї ідентичністю та уявленнями», - відзначив президент Франції.

Макрон акцентував увагу, що деякі його вислови інтерпретуються помилково. Зокрема, за словами французького лідера, він ніколи не вживав термін «ісламський сепаратизм», але оголосив боротьбу проти «ісламістського сепаратизму», який нині став реальністю у Франції.

«Ось проти чого веде боротьбу Франція: ненависть і смерть, що загрожують її дітям. Але ніколи проти ісламу. Ми протистоїмо брехні, фанатизму, насильницькому екстремізму. Але не релігії», - запевнив президент Франції.

Макрон додав, що у деяких районах на території Франції, а також в інтернеті пов’язані з радикальним ісламом групи пропагують ненависть, закликають до порушення законодавства.

«Ось це я називаю «сепаратизмом», - уточнив президент.

Макрон навів приклади, що у деяких громадах у Франції дівчата, починаючи з 3-4 років, вимушені повністю ховати свої обличчя, виховуються окремо від хлопчиків, відділені від решти суспільства, зростають в атмосфері відрази до цінностей Франції.

Макрон нагадав, що починаючи з 2015 року у Франції внаслідок терористичних атак радикальних ісламістів загинуло 263 людини, серед яких поліцейські, військові, учителі, журналісти, карикатуристи, а також звичайні громадяни.

«Я не дозволю нікому обвинувачувати Францію та її уряд у поширенні расизму проти мусульман», - заявив Макрон.

У Франції у жовтні було скоєно три акти ісламістського тероризму. Обставини і мотиви четвертого нападу – на православного священника 31 жовтня у Ліоні – ще розслідуються.

16 жовтня у передмісті Парижа був жорстоко вбитий радикальним ісламістом учитель коледжу.

У відповідь, уряд Франції і особисто президент Макрон оголосили рішучу боротьбу проти радикального ісламізму. У країні діє національна стратегія із протидії цьому явищу, яке також є джерелом ісламістського тероризму та підриву цінностей французького суспільства і Республіки.

Починаючи з 23 жовтня, у деяких мусульманських країнах поширюються заклики бойкотувати французькі товари, посилюються антифранцузькі настрої загалом. Із супермаркетів вилучається французька продукція, скасовуються бронювання на авіаційні перельоти до Франції.

Фото: EPA