Макрон назвав терактом жорстоке вбивство вчителя під Парижем

Під Парижем чоловік, озброєний кухонним ножем, обезголовив шкільного вчителя, який нібито демонстрував карикатури на пророка Мухаммеда.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Загиблим виявився вчитель середньої школи, який нещодавно проводив урок про свободу слова, де демонстрував карикатури на пророка.

Уточнюється, що вбивство сталося в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін. Також повідомляється, що свідки злочину чули, як перед убивством нападник кричав "Аллаху Акбар", - поліція перевіряє цю інформацію.

За даними ЗМІ, нападник - 18-річний уродженець Москви. Він був застрелений поліцією.

Президент Франції Еммануель Макрон, який прибув на місце злочину, заявив, що напад на вчителя є ісламістським терактом.

À tous les enseignants de France. pic.twitter.com/YLlIVILTaN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 16, 2020

У МВС Франції створено кризовий штаб, розслідування доручено антитерористичному підрозділу прокуратури.

Міністр національної освіти Франції Жан-Мішель Бланке заявив, що республіка зазнала нападу внаслідок "мерзенного вбивства". "Наша єдність і стійкість - єдині відповіді на жахіття ісламістського тероризму", - підкреслив він.

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Також повідомляється, що у Франції було затримано чотирьох осіб, які є родичами нападника, серед них - один неповнолітній.