Charlie Hebdo знову отримало погрози від джихадистів

Французьке сатиричне видання Charlie Hebdo, на яке у січні 2015 року була здійснена терористична атака джихадистів, знову отримала погрози. Французькі ЗМІ мобілізуються на захист свободи слова.

Про це йдеться в оприлюдненому у середу відкритому листі французької журналістської спільноти до співгромадян, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні, у 2020 році, деякі з вас отримують погрози смерті через соціальні мережі за особисті висловлювання. Міжнародні терористичні організації відкрито визначили медіа цілями для своїх атак", - заявило Charlie Hebdo.

Як наголошують французькі журналісти, сьогодні сила погроз словами перетворилася на фізичне насильство.

У середу, 23 вересня, близько сотні французьких ЗМІ оприлюднили цей відкритий лист та присвячені порушеній проблемі публікації на перших шпальтах або головних сторінках онлайн.

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Французькі журналісти звертаються до співгромадян, закликаючи їх мобілізуватися на захист свободи слова, висловлювань та основоположних свобод.

"За п’ять минулих років жінки і чоловіки у нашій країні були вбиті фанатиками за своє походження або думки. Журналісти і карикатуристи піддавалися фізичному насильству, щоб зупинити їхнє прагнення писати чи малювати вільно", - йдеться у листі.

Французькі журналісти звернулися до співгромадян за підтримкою, щоб "вороги свободи зрозуміли нашу єдність та рішучість, незалежно від розмаїття думок та переконань".

Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня 2020 року розпочався судовий процес над обвинуваченими у причетності до скоєння терористичних атак у Парижі 7-9 січня 2015 року.

Другого вересня Charlie Hebdo знову надрукувала карикатури, які у 2015-му спричинили напад джихадистів на редакцію.

Терористичний напад у редакції Charlie Hebdo у Парижі було скоєно 7 січня 2015 року. У результаті нападу ісламських бойовиків загинуло 12 людей, ще 11 було поранено. 8 і 9 січня терористичні напади у Парижі продовжилися, загалом жертвами стали 17 людей, включаючи трьох поліцейських.

Головні підозрювані у теракті брати Саїд і Шеріф Куаші були знешкоджені силовиками 9 січня.

Відповідальність за терористичні атаки взяли на себе "Аль-Каїда" та "Ісламська держава".