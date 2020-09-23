Charlie Hebdo знову отримало погрози від джихадистів
Про це йдеться в оприлюдненому у середу відкритому листі французької журналістської спільноти до співгромадян, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні, у 2020 році, деякі з вас отримують погрози смерті через соціальні мережі за особисті висловлювання. Міжнародні терористичні організації відкрито визначили медіа цілями для своїх атак", - заявило Charlie Hebdo.
Як наголошують французькі журналісти, сьогодні сила погроз словами перетворилася на фізичне насильство.
У середу, 23 вересня, близько сотні французьких ЗМІ оприлюднили цей відкритий лист та присвячені порушеній проблемі публікації на перших шпальтах або головних сторінках онлайн.
Французькі журналісти звертаються до співгромадян, закликаючи їх мобілізуватися на захист свободи слова, висловлювань та основоположних свобод.
"За п’ять минулих років жінки і чоловіки у нашій країні були вбиті фанатиками за своє походження або думки. Журналісти і карикатуристи піддавалися фізичному насильству, щоб зупинити їхнє прагнення писати чи малювати вільно", - йдеться у листі.
Французькі журналісти звернулися до співгромадян за підтримкою, щоб "вороги свободи зрозуміли нашу єдність та рішучість, незалежно від розмаїття думок та переконань".
Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня 2020 року розпочався судовий процес над обвинуваченими у причетності до скоєння терористичних атак у Парижі 7-9 січня 2015 року.
Другого вересня Charlie Hebdo знову надрукувала карикатури, які у 2015-му спричинили напад джихадистів на редакцію.
Терористичний напад у редакції Charlie Hebdo у Парижі було скоєно 7 січня 2015 року. У результаті нападу ісламських бойовиків загинуло 12 людей, ще 11 було поранено. 8 і 9 січня терористичні напади у Парижі продовжилися, загалом жертвами стали 17 людей, включаючи трьох поліцейських.
Головні підозрювані у теракті брати Саїд і Шеріф Куаші були знешкоджені силовиками 9 січня.
Відповідальність за терористичні атаки взяли на себе "Аль-Каїда" та "Ісламська держава".