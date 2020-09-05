Головний обвинувачений у справі Charlie Hebdo заявляє про наклеп

Головний обвинувачений у справі про розстріл Charlie Hebdo, вбивство поліцейських та напад на супермаркет Hyper Cacher у 2015 році, Алі Різа Пола на судовому засіданні заперечив свою причетність до цих нападів. За його словами, його обмовили через «дружбу» з терористом Амеді Кулібалі.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Liberation.

«Я невинний. Я тут через певних людей, міфоманів, які наговорили дурниць. Вони врівноважені, але брешуть. Я не схвалюю дій терористів. Ми не повинні вбивати невинних людей. Я не вів релігійну боротьбу, я не жорстокий», - заявив 35-річний Алі Різа Пола у залі суду.

Він є одним із 11 обвинувачених у справі Charlie Hebdo.

Алі Різа Пола народився у Стамбулі, батьки привезли його до Франції у 3-річному віці.

Слідчі підозрюють Алі Різу Пола у тому, що він був «правою рукою» Кулібалі та готував напади на супермаркет Hyper Cacher та поліцейську у містечку Монруж на півдні Парижа.

Судовий процес над організаторами серії терактів 2015 року, у т.ч. і розстрілу редакції сатиричної газети Charlie Hebdo, триває у Палаці юстиції в Парижі третій день. До суду притягнуто 14 обвинувачених. Права жертв та злочинців захищатимуть 94 адвокати, свідчення надаватимуть понад 200 осіб. На лаві підсудних перебуває лише 11 осіб.

Троє ключових обвинувачених - джихадистка і цивільна дружина одного з терористів Хаят Бумеддієн та брати Белхучін, які за кілька днів до нападу встигли виїхати до Сирії зникли безвісти. Їх смерть, згадувалася у кількох джерелах, офіційного підтвердження немає. Відтак їх судитимуть заочно. Решті висунуто обвинувачення у співучасті в терактах, участь у злочинному терористичному угрупованні та злочинному угрупованні. За цими статтями Карного кодексу Франції покарання передбачає довічне ув’язнення і позбавлення волі терміном на 20 та 10 років відповідно.

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Терористичний напад на редакцію сатиричного журналу Charlie Hebdo у Парижі було скоєно 7 січня 2015 року. У результаті нападу ісламських бойовиків загинуло 12 людей, ще 11 було поранено. 8 і 9 січня терористичні напади в Парижі продовжувались: у передмістях Парижа була застрелена поліцейська, а пізніше вбивця захопив заручників у супермаркеті кошерної їжі і, відмовившись здатися, відкрив вогонь по силовиках та заручникам. Загалом жертв стали 17 людей, включаючи трьох правоохоронців. Головні підозрювані в теракті брати Саїд і Шеріф Куаші були застрелені спецназом 9 січня під час штурму типографії, де вони переховувалися, а Амеді Кулібалі у супермаркеті Hyper Cacher. Відповідальність за терористичні атаки взяли на себе «Аль-Каїда» та «Ісламська держава».