Розстріл у Charlie Hebdo: у Парижі розпочався суд над джихадистами

У Парижі розпочався судовий процес над джихадистами, яких обвинувачують у причетності до терористичних атак у французькій столиці 7-9 січня 2015 року, включаючи розстріл співробітників сатиричного видання Charlie Hebdo.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, суд триватиме 49 днів у Палаці юстиції у Парижі.

На лаві підсудних – 14 осіб, яких обвинувачують у сприянні головним виконавцям терористичних актів братам Саїду і Шеріфу Куаші. Вони були знешкоджені силовиками 9 січня 2015 року.

У процесі беруть участь 94 адвокати та 200 потерпілих, які представляють сім’ї 17 жертв терористичних атак.

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У день початку процесу, 2 серпня, Charlie Hebdo передрукувало карикатури, які стали приводом для терактів джихадистів. 7 січня 2015 року нападники розстріляли у приміщенні редакції 12 співробітників газети, ще 11 людей отримали поранення.

Далі у французькій столиці, 8 і 9 січня, терористичні напади продовжилися. Загалом жертвами стали 17 людей, включаючи трьох поліцейських.

Відповідальність за терористичні атаки взяли на себе «Аль-Каїда»» та «Ісламська держава».