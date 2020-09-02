Розстріл у Charlie Hebdo: у Парижі розпочався суд над джихадистами
Як передає власний кореспондент Укрінформу, суд триватиме 49 днів у Палаці юстиції у Парижі.
На лаві підсудних – 14 осіб, яких обвинувачують у сприянні головним виконавцям терористичних актів братам Саїду і Шеріфу Куаші. Вони були знешкоджені силовиками 9 січня 2015 року.
У процесі беруть участь 94 адвокати та 200 потерпілих, які представляють сім’ї 17 жертв терористичних атак.
У день початку процесу, 2 серпня, Charlie Hebdo передрукувало карикатури, які стали приводом для терактів джихадистів. 7 січня 2015 року нападники розстріляли у приміщенні редакції 12 співробітників газети, ще 11 людей отримали поранення.
Далі у французькій столиці, 8 і 9 січня, терористичні напади продовжилися. Загалом жертвами стали 17 людей, включаючи трьох поліцейських.
Відповідальність за терористичні атаки взяли на себе «Аль-Каїда»» та «Ісламська держава».