Charlie Hebdo знову надрукує карикатури, які призвели до терактів 2015 року
Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, публікація вийде у день початку судового процесу над обвинуваченими у тероризмі.
«Ми ніколи не заснемо. Ми ніколи не здаймося», - заявив шеф-редактор Charlie Hebdo Рісс.
Процес над 14 обвинуваченими у тероризмі, який проходитиме у паризькому Палаці юстиції з 2 вересня та триватиме 49 днів, вже назвали у Франції історичним. До нього залучено 94 адвокатів, 200 потерпілих, які представляють сім’ї 17 жертв терористичних атак.
Терористичний напад у редакції Charlie Hebdo у Парижі було скоєно 7 січня 2015 року. У результаті нападу ісламських бойовиків загинуло 12 людей, ще 11 було поранено. 8 і 9 січня терористичні напади у Парижі продовжилися, загалом жертвами стали 17 людей, включаючи трьох поліцейських.
Головні підозрювані у теракті брати Саїд і Шеріф Куаші були знешкоджені силовиками 9 січня.
Відповідальність за терористичні атаки взяли на себе «Аль-Каїда»» та «Ісламська держава».