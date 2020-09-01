Charlie Hebdo знову надрукує карикатури, які призвели до терактів 2015 року

Французький сатиричний тижневик Charlie Hebdo у номері, що вийде 2 вересня, надрукує карикатури, які стали приводом для атак джихадистів у Парижі 7-9 січня 2015 року.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, публікація вийде у день початку судового процесу над обвинуваченими у тероризмі.

«Ми ніколи не заснемо. Ми ніколи не здаймося», - заявив шеф-редактор Charlie Hebdo Рісс.

Процес над 14 обвинуваченими у тероризмі, який проходитиме у паризькому Палаці юстиції з 2 вересня та триватиме 49 днів, вже назвали у Франції історичним. До нього залучено 94 адвокатів, 200 потерпілих, які представляють сім’ї 17 жертв терористичних атак.

Терористичний напад у редакції Charlie Hebdo у Парижі було скоєно 7 січня 2015 року. У результаті нападу ісламських бойовиків загинуло 12 людей, ще 11 було поранено. 8 і 9 січня терористичні напади у Парижі продовжилися, загалом жертвами стали 17 людей, включаючи трьох поліцейських.

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Головні підозрювані у теракті брати Саїд і Шеріф Куаші були знешкоджені силовиками 9 січня.

Відповідальність за терористичні атаки взяли на себе «Аль-Каїда»» та «Ісламська держава».