Армія Єгипту за місяць ліквідувала майже 80 терористів

Єгипетські військові останнім часом знищили 77 терористів e провінції Північний Синай на сході країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на заяву керівництва армії Єгипту.

У ході операцій, що проводилися в Північному Синаї з 22 липня до 30 серпня, ліквідовано 77 терористів, одного вдалося взяти живим - він поранений і перебуває в лікарні. Про втрати військових у заяві сказано таким чином: «три офіцери і чотири солдати загинули або отримали поранення».

Також указується, що в результаті операцій зруйновано 327 криївок бойовиків, котрі використовувалися як укриття та місця зберігання зброї.

Орім того, знищено 10 автомобілів, які належали терористам. Ще дев'ять вантажівок зі зброєю і боєприпасами були знищені авіацією при спробі проникнути на територію Єгипту через його західний кордон з Лівією.

Як повідомлялося, на початку травня правоохоронці Єгипту під час спецоперації на Синайському півострові виявили схованку терористів і ліквідували 18 бойовиків.