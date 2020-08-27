Трибунал у Гаазі оголосить рішення щодо апеляції Младича не раніше 2021 року

У Гаазі завершилися дводенні слухання Апеляційної палати Міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів у справы колишнього військового лідера боснійських сербів Ратко Младича, засудженого до довічного ув'язнення.

Рішення суду очікується не раніше 2021 року, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Під час апеляційних слухань у Гаазі Младича заявив, що не згоден з вироком суду про довічне ув’язнення.

Гаазький суд оголосить рішення щодо апеляції Младича не раніше 2021 року / Фото: Ірина Драбок та NOS

Адвокати Младича вимагали виправдання і перегляду справи та заперечували його участь у масових вбивствах. 78-річний Младич заявив суду, що «на захист своєї країни, яка зруйнована зусиллями НАТО» його змусила стати віра.

Натомість сторона обвинувачення наполягала, що Младич був засуджений за найжахливіші злочини 20 століття. А також заявила, що Младича треба визнати винним у геноциді в інших населених пунктах Боснії і Герцеговини.

Як повідомлялося, у грудні 2017 року Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії завершив свою роботу.

Справу Младича суд розглядав 530 днів, було заслухано 377 свідків, які з’явилися в суді і представлено майже 10 тисяч доказів.

22 листопада 2017 року трибунал засудив Младича до довічного ув'язнення за його роль у геноциді боснійських мусульман у Сребрениці, депортацію цивільних осіб, тероризм, захоплення заручників та інші порушення законів і правил ведення війни та злочини проти людяності, здійснені в 1992-1995 роках у Боснії і Герцеговині.

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У березні 2018 року адвокати Младича подали апеляцію до Міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів, під юрисдикцію якого перейшли усі незавершені в рамках трибуналу процеси.

Слухання переносилися двічі. Спочатку через операцію, яку переніс Ратко Младич, а потім через пандемію коронавірусу.

За слуханнями, які пройшли 25 та 26 серпня 2020 року, можна було спостерігати онлайн.

Фото: Ірина Драбок та NOS