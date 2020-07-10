Євросоюз вшанував пам'ять жертв геноциду у Сребрениці

Президент Європейської ради Шарль Мішель, Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, високий Представник ЄС Жозеп Боррель виступили зі спільною заявою у зв’язку із 25 річницею етнічного геноциду у боснійському місті Сребрениця, під час якого були вбиті тисячі цивільних боснійців-мусульман.

Керівники ключових інституцій ЄС вшанували пам'ять загиблих та наголосили, що подібні трагедії не мають ніколи повторюватися на Європейському континенті, йдеться у декларації, оприлюдненій 10 липня на сайті Єврокомісії.

«11 липня ми згадуємо 25-ту річницю геноциду в Сребрениці, одну з найтемніших сторінок сучасної європейської історії» - йдеться у документі.

Керівники ключових інституцій ЄС наголосили на тому, що ця сумна річниця є болючим нагадуванням – 25 років тому Європа не змогла виконати свою обіцянку, що подібні трагедії ніколи не повторюватимуться на континенті.

«Боснія і Герцеговина пройшла довгий шлях до відновлення довіри у спільнотах країни та між ними. Для того, щоб мір та процес возз’єднання продовжувалися, шлях вперед має передбачати визнання цих страждань, взаємну повагу та гідність... Всі лідери і всюди є відповідальними за те, щоб публічні заяви, як і пам’ятки, статуї, назви громадських місць, вулиць та площ, відповідали запиту на возз’єднання», - йдеться у заяві.

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Лідери ЄС наголосили, що рішуче налаштовані допомогти Боснії і Герцеговині, як і усьому регіону Західних Балкан, у просуванні процесів консолідації та у подоланні важкої спадщини минулого.

Як повідомлялося, не початку липня 1995 року під час громадянської війни в колишній Югославії війська Республіки Сербської розпочали штурм боснійського анклаву Сребрениця, оголошеного в 1993 році Радою безпеки ООН зоною безпеки. Після його захоплення військами Республіки Сербської під командуванням генерала Ратка Младича за співучасті воєнізованих формувань були вбиті близько 8 000 боснійських мусульман чоловічої статі віком від 12 до 77 років.