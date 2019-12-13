Вирок сербському генералу Ратко Младичу винесуть до кінця 2020 року

Остаточний судовий вирок щодо командувача армії боснійських сербів у 90-ті роки Ратка Младича винесуть до кінця наступного року.

Про це повідомляє RTS із посиланням на керівника Механізму міжнародних кримінальних судів Кармеля Агіуса.

"Остаточний вердикт колишньому командувачу армії боснійських сербів Ратко Младичу буде винесений до кінця 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 22 листопада 2017 року Гаазький трибунал засудив до довічного тюремного ув’язнення командувача Війська Республіки Сербської Ратка Младича. Він був засуджений за геноцид боснійських мусульман у Сребрениці, депортацію цивільних осіб, тероризм, захоплення заручників та інші порушення законів і правил ведення війни та злочини проти людяності, здійснені в 1992-1995 роках у Боснії і Герцеговині.

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Генерала було схоплено 26 травня 2011 року в селі Лазарево на півночі Сербії, де він проживав роками в близької людини під вигаданим ім'ям Милорад Комадич.

Фото: ЕРА