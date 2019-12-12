Сенат США офіційно визнав геноцид вірмен

Верхня палата американського Конгресу в четвер прийняла резолюцію, у якій офіційно визнала геноцид вірменського народу у Османській імперії.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

"Ми щойно затвердили резолюцію щодо геноциду проти вірмен, і це доречно, що Сенат стоїть на правильному боці історії. Це вшановує правду про вірменський геноцид", - заявив у цьому зв'язку сенатор Роберт Менендес, який представив документ законодавцям.

За правилами верхньої палати, будь-який сенатор може представити резолюцію або виступити проти неї. Так уже відбувалося тричі в американському Сенаті, і щоразу документ блокували противники визнання вірменського геноциду. Цього разу ніхто із законодавців не виступив із запереченнями.

У Палаті представників подібна резолюція була ухвалена раніше більшістю голосів – 405 проти 11.

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Такі кроки Конгрес США здійснює на тлі погіршення відносин між Вашингтоном і Анкарою після купівлі турецьким урядом російських систем ППО С-400, що суперечить концепції членства в НАТО, а також контрактам з продажу американських літаків F-35. Крім того, американські законодавці засудили наступ турецьких сил на півночі Сирії з метою винищення курдських формувань, які були союзниками США в боротьбі проти ІДІЛ.

Напередодні Комітет з питань міжнародних відносин Сенату США схвалив пакет санкцій проти Туреччини у зв'язку з військовою операцією Анкари у Сирії.