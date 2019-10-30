Палата представників США визнала геноцид вірмен

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію про визнання масового вбивства вірмен в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом.

Про це повідомляє BBC.

«Палата представників Конгресу США проголосувала майже одноголосно за визнання масових вбивств вірмен турками-османами в роки Першої світової війни геноцидом. За проголосували 405 конгресменів, а проти – лише 11», - йдеться в повідомленні.

Спікер Палати Ненсі Пелосі заявила, що вона мала за честь проголосувати за резолюцію «в пам’ять про загиблих в одному із найбільш жорстоких злочинів 20 століття: систематичне вбивство Османською імперією понад 1,5 мільйона вірменських чоловіків, жінок та дітей».

Міністерство закордонних справ Туреччини вже поширило заяву, в якій назвало резолюцію Палати представників «виданою для внутрішнього використання» та такою, що «не має історичного або правового підґрунтя». Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу назвав ухвалений документ «помстою» за вторгнення Туреччини до північної Сирії.

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Як відомо, позиція Анкари щодо подій 1915 року полягає в тому, що загибель вірмен в східній Анатолії в 1915 році відбулася після того, як деякі з них приєдналися до росіян, що здійснювали вторгнення, і повстали проти османських сил. Анкара не визнає ці події геноцидом, але визнає, що в ході Першої світової війни були жертви з обох сторін.

Загалом, за оцінками істориків, близько 1 мільйону вірменів були вбиті турками, що було визначено багатьма вченими як перший геноцид 20 століття.