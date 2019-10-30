Американські конгресмени затвердили нові санкції проти Туреччини
Про це повідомляє The Hill.
"Палата представників у вівторок без особливих складнощів схвалила санкції проти Туреччини у зв'язку з її наступом проти курдських сил на півночі Сирії. Законодавча ініціатива ухвалена з результатом 403 голоси проти 16", - ідеться в повідомленні.
Документ підтримали 176 республіканців, і лише 15 однопартійців Трампа виступили проти.
Як наголошує видання, це засвідчило "рідкісний двопартійний протест" проти політики Трампа - і водночас глибокий розкол між позицією Конгресу та країною - союзником по НАТО.
Ухвалення санкцій відбулося після того, як глава Білого дому спочатку запровадив обмеження проти Анкари, а наступного тижня скасував їх.
Тепер документ має пройти процедуру затвердження в Сенаті. Республіканці у верхній палаті Конгресу неодноразово критикували Трампа за виведення військ із Сирії та зрадництво курдів. Проте лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконелл закликав не квапитися з голосуванням за санкції проти Туреччини.
Якщо підтримка Сенатом законодавчої ініціативи перевищить дві третини голосів, як це відбулося в Палаті представників, президент не зможе накласти вето на проголосований проект закону.