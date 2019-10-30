Американські конгресмени затвердили нові санкції проти Туреччини

Більшість членів Палати представників Конгресу США проголосували за пакет санкцій проти Туреччини через агресію в Сирії - у разі остаточного затвердження Трамп скасувати їх не зможе.

Про це повідомляє The Hill.

"Палата представників у вівторок без особливих складнощів схвалила санкції проти Туреччини у зв'язку з її наступом проти курдських сил на півночі Сирії. Законодавча ініціатива ухвалена з результатом 403 голоси проти 16", - ідеться в повідомленні.

Документ підтримали 176 республіканців, і лише 15 однопартійців Трампа виступили проти.

Як наголошує видання, це засвідчило "рідкісний двопартійний протест" проти політики Трампа - і водночас глибокий розкол між позицією Конгресу та країною - союзником по НАТО.

Ухвалення санкцій відбулося після того, як глава Білого дому спочатку запровадив обмеження проти Анкари, а наступного тижня скасував їх.

Тепер документ має пройти процедуру затвердження в Сенаті. Республіканці у верхній палаті Конгресу неодноразово критикували Трампа за виведення військ із Сирії та зрадництво курдів. Проте лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконелл закликав не квапитися з голосуванням за санкції проти Туреччини.

Якщо підтримка Сенатом законодавчої ініціативи перевищить дві третини голосів, як це відбулося в Палаті представників, президент не зможе накласти вето на проголосований проект закону.