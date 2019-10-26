Туреччина примусово депортувала біженців із Сирії - правозахисники
Про це йдеться в заяві організації, заснованій на інтерв'ю з сирійськими біженцями, які повідомили про насильство з боку турецької поліції.
«Турецька практика примусового повернення біженців до Сирії, де їхнє життя знаходиться під загрозою, є небезпечною і незаконною, її необхідно припинити», - йдеться в заяві.
В Amnesty визнали, що турецька влада виділила значні фінансові ресурси для розміщення мільйонів біженців із Сирії після початку конфлікту 2011 року, однак ці досягнення «не звільняють Туреччину від її постійних міжнародних і внутрішніх правових зобов'язань».
«Amnesty International закликає Туреччину припинити насильницьку депортацію сирійських біженців і забезпечити, щоб усім депортованим було дозволено безпечно в'їжджати до Туреччини й отримувати доступ до основних послуг», - йдеться в заяві.
Як повідомляє Anadolu, в Міністерстві закордонних справ Туреччини відкинули звинувачення правозахисників: «Ми відкидаємо звинувачення, що містяться в опублікованій сьогодні, 25 жовтня, доповіді Amnesty International про сирійців, які знаходяться під тимчасовим захистом у Туреччині», - заявив Хамі Аксой, офіційний представник МЗС.
За його словами, процес репатріації біженців проводиться спільно з ООН та іншими неурядовими організаціями.
Фото: АА