Туреччина примусово депортувала біженців із Сирії - правозахисники

Правозахисна організація Amnesty International звинуватила Туреччину в примусовій депортації сирійських біженців, у МЗС Туреччини відкинули звинувачення.

Про це йдеться в заяві організації, заснованій на інтерв'ю з сирійськими біженцями, які повідомили про насильство з боку турецької поліції.

«Турецька практика примусового повернення біженців до Сирії, де їхнє життя знаходиться під загрозою, є небезпечною і незаконною, її необхідно припинити», - йдеться в заяві.

В Amnesty визнали, що турецька влада виділила значні фінансові ресурси для розміщення мільйонів біженців із Сирії після початку конфлікту 2011 року, однак ці досягнення «не звільняють Туреччину від її постійних міжнародних і внутрішніх правових зобов'язань».

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«Amnesty International закликає Туреччину припинити насильницьку депортацію сирійських біженців і забезпечити, щоб усім депортованим було дозволено безпечно в'їжджати до Туреччини й отримувати доступ до основних послуг», - йдеться в заяві.