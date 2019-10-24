Європарламент закликає Туреччину вивести війська з Сирії

Європарламент засудив військову інтервенцію Туреччини на північному сході Сирії, закликав Туреччину вивести сили з території цієї країни та визнав неприйнятними спроби Реджепа Таїпа Ердогана використовувати біженців як зброю для шантажу ЄС.

Відповідну резолюцію Європарламент ухвалив у четвер під час пленарного засідання у Страсбурзі, повідомляється на сайті парламенту.

«З початку військової інтервенції Туреччини, яка супроводжувалася великою кількістю цивільних та військових втрат, за даними ООН, принаймні 300 000 громадян були переміщені. Депутати виступили за те, щоб на північному сході Сирії була створена зона безпеки під егідою ООН, та твердо заперечили плани Туреччини заснувати «так звану безпечну зону» вздовж кордону. Вони також висловили занепокоєння угодою між США і Туреччиною про тимчасове припинення вогню, яка може легітимувати турецьку окупацію у цій так званій «безпечній зоні», - йдеться у повідомленні.

Євродепутати виявили солідарність з курдами та відзначили важливість внеску курдських сил, особливо – жінок, у боротьбі проти “Ісламської держави” Європейські політики висловили надзвичайне занепокоєння інформацією про втечу сотень ув’язнених бійців ІДІЛ з місць утримання на півночі Сирії після наступу Туреччини, що підвищує ризик відродження терористичних груп.

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Депутати визнали неприйнятним факт, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган перетворив біженців на зброю та використовує їх для шантажування ЄС. Вони закликали Європейську раду запровадити пакет адресних санкцій та візову заборону проти офіційних осіб Туреччини, які несуть відповідальність за порушення прав людини, а також зважити на ухвалення цільових економічних обмежувальних заходів проти Туреччини. Депутати також запропонували призупинити дію торговельних преференцій Туреччини у торгівлі сільськогосподарською продукцією, та, як останній крок, розглянути призупинення дії митного союзу між ЄС і Туреччиною.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп 6 жовтня вирішив вивести американські війська з північної Сирії і припинити військову допомогу курдам.

Після цього Туреччина 9 жовтня розпочала масштабний наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

Операцію розкритикувала низка країн і міжнародних організацій. Туреччину закликали зупинити військову операцію в Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.

17 жовтня Туреччина і США домовилися про припинення військової операції Анкари на півночі Сирії.