Трамп скасовує санкції проти Туреччини

Президент США заявив у середу, що після досягнення стійкого припинення вогню на півночі Сирії та обіцянок турецького уряду припинити бойові дії в цьому регіоні він скасовує санкції, запроваджені проти Анкари понад тиждень тому.

Про це Трамп заявив у середу під час прямого телезвернення з Білого дому, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Впродовж останніх п’яти днів ми побачили, що режим припинення вогню, оголошений вздовж сирійського кордону, зберігається дуже добре", - заявив Трамп.

Він також повідомив, що зранку середи уряд Туреччини повідомив Вашингтон, "що вони зупинять бойові дії та свій наступ у Сирії і забезпечать постійне припинення вогню".

У зв'язку з цим президент США заявив, що "доручив міністру фінансів скасувати всі санкції, запроваджені 14 жовтня у відповідь на наступ Туреччини проти курдів у північно-східному прикордонному регіоні Сирії".

Водночас американський лідер підкреслив, що Сполучені Штати залишають за собою право відновити обмеження проти Туреччини у разі, якщо не будуть задоволені діями Анкари.

Він підкреслив, що це стало результатом, якого досягли США, й "жодна інша країна".

Як повідомляв Укрінформ, зранку середи глава Білого дому заявив про досягнення перемир'я на півночі Сирії після переговорів американської делегації на чолі з віце-президентом США.