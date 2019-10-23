Трамп скасовує санкції проти Туреччини
Про це Трамп заявив у середу під час прямого телезвернення з Білого дому, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Впродовж останніх п’яти днів ми побачили, що режим припинення вогню, оголошений вздовж сирійського кордону, зберігається дуже добре", - заявив Трамп.
Він також повідомив, що зранку середи уряд Туреччини повідомив Вашингтон, "що вони зупинять бойові дії та свій наступ у Сирії і забезпечать постійне припинення вогню".
У зв'язку з цим президент США заявив, що "доручив міністру фінансів скасувати всі санкції, запроваджені 14 жовтня у відповідь на наступ Туреччини проти курдів у північно-східному прикордонному регіоні Сирії".
Водночас американський лідер підкреслив, що Сполучені Штати залишають за собою право відновити обмеження проти Туреччини у разі, якщо не будуть задоволені діями Анкари.
Він підкреслив, що це стало результатом, якого досягли США, й "жодна інша країна".
Як повідомляв Укрінформ, зранку середи глава Білого дому заявив про досягнення перемир'я на півночі Сирії після переговорів американської делегації на чолі з віце-президентом США.