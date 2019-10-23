Берлін: у домовленостях Путіна з Ердоганом щодо Сирії є відкриті питання

У Берліні в цілому позитивно оцінюють результати вчорашньої домовленості між президентами Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і РФ Володимиром Путіним, але вважають, що міжнародна заангажованість у вирішенні сирійської кризи не має обмежуватися двома країнами.

Про це заявив офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт у середу на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Важливо, щоб міжнародне співробітництво щодо вирішення цієї кризи не було обмежено лише Туреччиною та Росією", - сказав урядовий спікер.

Він підкреслив, що у процесі має брати участь Європа, "біля дверей" якої палає криза, що безпосередньо торкається багатьох членів ЄС.

Канцлер ФРН Ангела Меркель, додав речник, вважає, що "Німеччина та Європа мають бути активно задіяні у вирішенні цього конфлікту".

Зайберт нагадав, що режим припинення вогню, про що домовилися Туреччина та США, який завершився напередодні ввечері, призвів до послаблення ситуації. Говорячи про результати переговорів між Ердоганом і Путіним у Сочі, він зазначив, що "усі кроки, які сприятимуть припиненню кровопролиття та полегшенню страждань цивільного населення, варто в принципі оцінювати позитивно". Отже Берлін вітає перемир’я, яке було продовжено на 50 годин. Але водночас, зауважив Зайберт, у домовленостях є дуже важливі питання, які залишаються відкритими і щодо яких Німеччина з європейськими партнерами намагаються дещо з'ясувати.

Спікер підтвердив плани провести зустріч між главами Франції та Туреччини та головами урядів Німеччини та Великої Британії. Щодо термінів її проведення спікер наразі не визначився

Тим часом у четвер і п’ятницю міністри оборони ЄС і НАТО будуть обговорювати пропозицію глави Бундесверу Аннегрет Крамп-Карренбауер про створення зони безпеки на півночі Сирії. Ця пропозиція викликала дуже неоднозначну реакцію в самому німецькому політикумі, уряд ще не сформував єдиної думки з цього приводу.

"У перспективі ми повинні створити структури, які дозволять повернутися біженцям, і знайти рішення для забезпечення стабільності і безпеки в регіоні", - заявила міністр.

Вона хоче обговорити свою пропозицію, насамперед, з Францією, Британією, Сполученими Штатами, а також Туреччиною та Росією. Метою міжнародно-контрольованої зони безпеки є деескалація ситуації, продовження боротьби з тероризмом та забезпечення стабільного середовища для цивільного будівництва та продовження конституційного процесу, зазначила Крамп-Карренбауер.

Про безпосередню участь військових поки не йдеться, зазначили в німецькому Міноборони.

Фото: АА