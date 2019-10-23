Трамп заявив про досягнення перемир'я на півночі Сирії
Про це він написав на власній сторінці в мережі Twitter.
"Великий успіх на кордоні Туреччини та Сирії. Безпечна зона створена! Припинення вогню відбулося і бойові місії завершилися. Курди в безпеці", - написав глава Білого дому.
При цьому він підкреслив, що курди "дуже гарно" попрацювали зі Сполученими Штатами, а захоплені в попередніх боях бойовики ІДІЛ залишаються під охороною.
"Я виступлю із заявою об 11-й ранку з Білого дому. Дякую!"- написав президент Трамп.
Як повідомляв Укрінформ, після масштабного наступу Туреччини на півночі Сирії, минулого тижня до Анкари вилетіла американська делегація на чолі з віцепрезидентом Майклом Пенсом для того, аби переконати турецьку сторону припинити бойові дії та створити безпечну зону. В північній частин Сирії зосереджені сирійські курди, яких Туреччина вважає екстремістськими угрупованнями, натомість вони тривалий час залишалися союзниками США в боротьбі з ІДІЛ в межах міжнародної коаліції.
Фото: White House Photo by Shealah Craighead