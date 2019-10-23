Трамп заявив про досягнення перемир'я на півночі Сирії

Президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення перемир'я на півночі Сирії та створення безпечної зони, а також анонсував свій виступ у цьому зв'язку в середу.

Про це він написав на власній сторінці в мережі Twitter.

"Великий успіх на кордоні Туреччини та Сирії. Безпечна зона створена! Припинення вогню відбулося і бойові місії завершилися. Курди в безпеці", - написав глава Білого дому.

При цьому він підкреслив, що курди "дуже гарно" попрацювали зі Сполученими Штатами, а захоплені в попередніх боях бойовики ІДІЛ залишаються під охороною.

"Я виступлю із заявою об 11-й ранку з Білого дому. Дякую!"- написав президент Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, після масштабного наступу Туреччини на півночі Сирії, минулого тижня до Анкари вилетіла американська делегація на чолі з віцепрезидентом Майклом Пенсом для того, аби переконати турецьку сторону припинити бойові дії та створити безпечну зону. В північній частин Сирії зосереджені сирійські курди, яких Туреччина вважає екстремістськими угрупованнями, натомість вони тривалий час залишалися союзниками США в боротьбі з ІДІЛ в межах міжнародної коаліції.

Фото: White House Photo by Shealah Craighead