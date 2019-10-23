Трамп заявив про досягнення перемир'я на півночі Сирії

Трамп заявив про досягнення перемир'я на півночі Сирії

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення перемир'я на півночі Сирії та створення безпечної зони, а також анонсував свій виступ у цьому зв'язку в середу.

Про це він написав на власній сторінці в мережі Twitter.

"Великий успіх на кордоні Туреччини та Сирії. Безпечна зона створена! Припинення вогню відбулося і бойові місії завершилися. Курди в безпеці", - написав глава Білого дому.

При цьому він підкреслив, що курди "дуже гарно" попрацювали зі Сполученими Штатами, а захоплені в попередніх боях бойовики ІДІЛ залишаються під охороною.

"Я виступлю із заявою об 11-й ранку з Білого дому. Дякую!"- написав президент Трамп.

Читайте також: Туреччина заявила, що не планує нову операцію в Сирії

Як повідомляв Укрінформ, після масштабного наступу Туреччини на півночі Сирії, минулого тижня до Анкари вилетіла американська делегація на чолі з віцепрезидентом Майклом Пенсом для того, аби переконати турецьку сторону припинити бойові дії та створити безпечну зону. В північній частин Сирії зосереджені сирійські курди, яких Туреччина вважає екстремістськими угрупованнями, натомість вони тривалий час залишалися союзниками США в боротьбі з ІДІЛ в межах міжнародної коаліції.

Фото: White House Photo by Shealah Craighead

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-