Туреччина заявила, що не планує нову операцію в Сирії

Туреччина не планує нову операцію в Сирії.

Про це йдеться в заяві Міністерства національної оборони Туреччини.

"На даному етапі немає необхідності в здійсненні нової операції за межами зони поточної операції, здійснюваної ЗС Туреччини на півночі Сирії", - йдеться в повідомленні.

Згідно з комюніке, до кінця 120-годинного періоду, відведеного на те, щоб підрозділу YPG/PKK покинули плановану зону безпеки на півночі Сирії, США повідомили турецьку сторону про завершення процесу відводу сил PKK/YPG з регіону.

У заяві зазначається, що з завтрашнього дня розпочнеться спільна робота в рамках угод, досягнутих між президентами Туреччини і Росії в Сочі.

Президент США Дональд Трамп 6 жовтня вирішив вивести американські війська з північної Сирії і припинити військову допомогу курдам.

Після цього Туреччина 9 жовтня розпочала масштабний наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

Операцію розкритикувала низка країн і міжнародних організацій. Туреччину закликали зупинити військову операцію в Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.

17 жовтня Туреччина і США домовилися про припинення військової операції Анкари на півночі Сирії. Зокрема, Туреччина погодилася призупинити на 120 годин військову операцію, щоб курдські сили вийшли з того району на півночі Сирії, де Анкара хоче створити так звану зону безпеки.

Фото: АА