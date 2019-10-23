Туреччина заявила, що не планує нову операцію в Сирії
Про це йдеться в заяві Міністерства національної оборони Туреччини.
"На даному етапі немає необхідності в здійсненні нової операції за межами зони поточної операції, здійснюваної ЗС Туреччини на півночі Сирії", - йдеться в повідомленні.
Згідно з комюніке, до кінця 120-годинного періоду, відведеного на те, щоб підрозділу YPG/PKK покинули плановану зону безпеки на півночі Сирії, США повідомили турецьку сторону про завершення процесу відводу сил PKK/YPG з регіону.
У заяві зазначається, що з завтрашнього дня розпочнеться спільна робота в рамках угод, досягнутих між президентами Туреччини і Росії в Сочі.
Президент США Дональд Трамп 6 жовтня вирішив вивести американські війська з північної Сирії і припинити військову допомогу курдам.
Після цього Туреччина 9 жовтня розпочала масштабний наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.
Операцію розкритикувала низка країн і міжнародних організацій. Туреччину закликали зупинити військову операцію в Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.
17 жовтня Туреччина і США домовилися про припинення військової операції Анкари на півночі Сирії. Зокрема, Туреччина погодилася призупинити на 120 годин військову операцію, щоб курдські сили вийшли з того району на півночі Сирії, де Анкара хоче створити так звану зону безпеки.
Фото: АА