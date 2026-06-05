Штучний інтелект вперше розробив вакцину

Команда науковців на чолі з ученими з університетів Кембриджа та Саутгемптона у Великій Британії розробила першу вакцину, повністю створену штучним інтелектом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.

Для створення цієї вакцини дослідники використали повністю розроблений штучним інтелектом активний компонент, відомий як суперантиген.

Він використовує розроблений комп’ютером білок, який імітує спільні риси кількох коронавірусів, а не спрямований на один конкретний його штам.

Це може стимулювати імунну систему організму боротися з широким спектром патогенів з цими базовими характеристиками.

Команда науковців використала всі доступні дані про генетичну послідовність коронавірусів Sarbeco, які зареєстровані в програмах спостереження по всьому світу, а потім застосувала машинне навчання для створення суперантигену.

Коронавіруси Sarbeco — зоонозні віруси, які переважно циркулюють у кажанах і можуть передаватися людям або іншим ссавцям.

Новинкою вакцини є те, що вона не потребує голки. Вакцина вводиться за допомогою мікрофлюїдного струменя (надтонкий потік рідини під високим тиском вводить препарат безпосередньо в клітини шкіри).

Дослідники зазначили, що цей «метод доставки» розширює можливості застосування вакцини у світі, зменшуючи потреби в її об'ємі, усуваючи відходи від гострих предметів тощо.

Такі вакцини також, як правило, більш термостабільні, ніж альтернативи мРНК-вакцини, і не потребують ультрахолодних умов логістики, що робить їх краще придатними для використання в країнах з низьким та середнім рівнем доходу та в сценаріях потреби швидкого реагування.

Як повідомляв Укрінформ, американські вчені розробили нову «супервакцину на основі наночастинок», яка може повністю пригнічувати ріст і поширення меланоми, раку підшлункової залози та раку молочної залози, що вже доведено у дослідженнях на мишах.