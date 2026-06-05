Швейцарія продовжить торговельні переговори зі США - Reuters

Уряд Швейцарії продовжуватиме вести торговельні переговори зі Сполученими Штатами попри їхні звинувачення у використанні примусової праці та анонсоване підвищення мит.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

"Швейцарія продовжить торговельні переговори зі Сполученими Штатами, відкидаючи звинувачення в тому, що вона не боролася з імпортом товарів, виготовлених з застосуванням примусової праці", - заявили в швейцарському уряді.

Уряд Швейцарії заявив, що його підхід, зосереджений на ланцюгах поставок, був ефективним, в той час, як Вашингтон розглядає впровадження додаткових мит у розмірі 12,5% для Швейцарії за такий підхід.

Підхід Швейцарії поєднує регулювання, обов’язкові оцінки ризиків для приватного сектору та міжнародну співпрацю, додали в уряді.

Висновки США, опубліковані 2 червня, були оприлюднені після розслідувань, розпочатих у березні, щодо ймовірної недобросовісної торговельної практики, серед яких, використання надлишкових промислових потужностей та застосування продукції примусової праці.

"Федеральна рада рішуче відкидає звинувачення, висунуті під час цього розслідування", - заявили в уряді Швейцарії.

Зазначається, що додаткові мита з боку США, ймовірно, замінять чинні 10% мита, які діятимуть до 24 липня.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп прибуде на саміт лідерів G7 у Франції в червні, щоб обговорити штучний інтелект, торгівлю та боротьбу зі злочинністю. Швейцарія розгорне на своїй території близько чотирьох тисяч військовослужбовців для посилення заходів безпеки на час проведення саміту Групи семи у Франції в середині червня.

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