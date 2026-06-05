Конкурент Стармера підтвердив свої наміри усунути його з посади

Мер Великого Манчестера Енді Бернем, який вважається головним суперником чинного прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера у боротьбі за посаду лідера лейбористів, вперше заявив, що долучиться до зусиль щодо його усунення з посади.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Енді Бернем заявив, що він намагатиметься взяти участь у будь-якому потенційному змаганні за лідерство в Лейбористській партії, якщо виграє додаткові вибори в Мейкерфілді 18 червня.

Перемога на них відкриє Бернему шлях до лідерства в Лейбористській партії та крісла прем’єр-міністра.

Мер Великого Манчестера заявив про свої амбіції, з'явившись разом з чотирма іншими кандидатами під час спеціального випуску програми BBC Question Time у своєму виборчому окрузі.

"Я думаю, що Вес Стрітінг, схоже, розпочав змагання за лідерство, тому, якщо таке змагання проводиться, я б спробував долучитися до нього… Я сказав своїй команді: давайте ретельно розглянемо це питання та розробимо політику", – заявив Бернем.

Водночас, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відкинув заклики деяких депутатів від Лейбористської партії піти у відставку після поганих результатів виборів минулого місяця.

«Прем'єр-міністр не відмовиться від мандата, який йому дали лише два роки тому, щоб побудувати сильнішу та справедливішу Британію», - заявили в уряді Британії.

Додаткові вибори були оголошені після того, як депутат від Лейбористської партії Джош Саймонс пішов у відставку, що, за його словами, мало дозволити Бернему балотуватися до парламенту та потенційно висунути свою кандидатуру на місце її лідера.

Як повідомляв Укрінформ, кількість британців, які вважають, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер добре виконує свою роботу, зросла, оскільки політик посилює свою роль у дипломатії щодо війни в Україні.

Фото: European Committee of the Regions