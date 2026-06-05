У ЄС назвали вибух дрона в румунському порту прямим наслідком російської війни проти України

Головні дипломати ЄС висловили підтримку та солідарність із Румунією через вибух безпілотника, що стався сьогодні вранці в румунському порту Констанца.

Про це повідомляє Укрінформ.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що це вже третій серйозний інцидент, пов’язаний з безпекою, що стався в Румунії за останні тижні.

«Ці інциденти є прямим наслідком агресивної війни Росії проти України. ЄС засуджує неодноразові порушення повітряного простору держав-членів та підтверджує свою непохитну прихильність забезпеченню безпеки всіх держав-членів», - написав він у соцмережі Х.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала, що інцидент стався через тиждень після того, як безпілотник врізався в житловий будинок у румунському місті Галац.

«Це прямий наслідок війни Росії проти України. Це все більше стає прямою загрозою для країн на нашому східному кордоні. Наша солідарність із кожною державою-членом, яка наражається на ці загрози. І наша реакція має відповідати гостроті ситуації», - написала вона в соцмережі Х, додавши, що Європа інвестує значні кошти у засоби протидії дронам, системи протиповітряної оборони та системи раннього попередження, а програма SAFE (кредитний оборонний фонд ЄС для фінансування та розвитку європейського оборонно-промислового комплексу) допоможе побудувати сильнішу Румунію.

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Як повідомляв Укрінформ, у порту Констанца стався вибух невдовзі після того, як було знайдено морський дрон.

Зображення: скриншот відео