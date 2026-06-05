Welt: Штати повідомили НАТО, яке озброєння скоротять у Європі - у списку літаки, дрони й кораблі

США передали НАТО засекречений перелік військових спроможностей із 11 позицій, що передбачає масштабне скорочення американської військової присутності в Європі, включно з авіацією та ВМС, через зміщення фокусу на Тихоокеанський регіон.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє німецьке видання Welt.

"Це досить лаконічна таблиця з одинадцяти позицій та багатьох абревіатур, яку представники США передали НАТО в п'ятницю. Цей невеликий список під грифом "Таємно" приховує в собі величезний політичний вибуховий потенціал для Альянсу. Адже він уперше конкретно показує, які саме військові спроможності США хочуть відкликати з НАТО. Через це європейці, ймовірно, постануть перед серйозними викликами", - йдеться у матеріалі.

За даними Welt, скорочення мають торкнутися передусім "Моделі сил НАТО" (Nato Force Model), яка визначає, скільки і які саме війська НАТО може перекинути на передову упродовж десяти днів, у період від десяти до 30 днів, а також максимум протягом шести місяців. Для цього країни-члени роблять так звані пропозиції щодо надання спроможностей для сухопутних, військово-морських та військово-повітряних сил.

Відповідно до переданого списку, кількість літаків-заправників KC-135, які США надають Альянсу, планується зменшити з 71 до 63 одиниць, а вісім сучасних літаків KC-46 повністю вилучити з натівського планування. Також США мають намір скоротити кількість винищувачів F-16 із 99 до 63, а F-15E – із 54 до 36.

Крім того, Вашингтон планує повністю вилучити з натівського планування всі безпілотники дальньої розвідки та майже вдвічі скоротити кількість ударних дронів MQ-9.

У морському компоненті США мають намір зняти з планування одну з двох авіаносних ударних груп, майже половину з’єднань крейсерів і есмінців, а також підводні спроможності для запуску крилатих ракет. Кількість морських патрульних літаків Boeing P-8A Poseidon планують скоротити з 26 до 15.

Також передбачене скорочення бомбардувальної авіації – із двох бомбардувальних угруповань залишиться одне.

Як пише Welt, ці рішення демонструють, що США дедалі більше зосереджують свою зовнішню та безпекову політику на Тихоокеанському регіоні, де особливо затребувані морські спроможності та перевага в повітрі.

Видання зазначає, що питання заповнення прогалин після скорочення американського внеску союзники мають обговорити в середині червня на рівні оборонних відомств. Очікується, що узгоджену позицію представлять під час саміту НАТО 7-8 липня в Анкарі.

Водночас, за інформацією Welt, США не планують відмовлятися від ключових командних посад у структурі Альянсу. Зокрема, американські військові й надалі мають обіймати посаду верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, а також тактичні командування сухопутних, морських і повітряних сил. Лише оперативний рівень командування повністю перебуватиме під керівництвом європейців.

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Як повідомляв Укрінформ, Сполучені Штати офіційно повідомили союзників про оптимізацію своїх внесків до Моделі сил НАТО (NATO Force Model) відповідно до Стратегії національної оборони 2026 року та концепції оборонного відомства США "НАТО 3.0".