Американські військові висадилися на підсанкційне судно в Індійському океані

Військові Сполучених Штатів вночі здійснили перехоплення підсанкційного судна M/T DAVINA, яке пересувалося без прапора в Індійському океані.

Про це у п’ятницю повідомило Індо-Тихоокеанське командування Збройних сил США (INDOPACOM) у соцмережі X, передає Укрінформ.

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel MT DAVINA located in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.



We will continue global maritime enforcement to disrupt illicit networks… pic.twitter.com/7sNPNx0doN — U.S. Indo-Pacific Command (@INDOPACOM) June 5, 2026

«Протягом ночі американські війська здійснили морське перехоплення та висадку на судно без громадянства MT DAVINA, що знаходиться в Індійському океані в зоні відповідальності INDOPACOM», - йдеться в повідомленні військових.

Додається, що командування продовжує «проводити глобальні операції з забезпечення дотримання морського права», щоб руйнувати незаконні мережі та затримувати «судна, які надають матеріальну підтримку Ірану», незалежно від того, де вони діють.

«Міжнародні води не можуть використовуватися як прикриття суб’єктами, на яких накладено санкції. Міністерство оборони й надалі не даватиме можливість особам, які вчиняють незаконні дії, та їхнім суднам вільно пересуватися в морському просторі», - заявляє INDOPACOM.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні минулого року американська група спеціальних операцій перехопила судно в Індійському океані і конфіскувала вантаж, який прямував до Ірану з Китаю.

У квітні Міністерство оборони США показало кадри перехоплення в Індійському океані підсанкційного танкера Majestic X, який перевозив іранську нафту.