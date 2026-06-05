Трамп назвав Кубу «державою, яка зазнала краху», та заявив про намір зайнятися нею після Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба є «державою, яка зазнала краху», а Сполучені Штати хочуть бачити її «добре керованою країною».

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи близька Куба до краху, Трамп сказав: «Вона вже нібито розвалилася».

Також він зазначив, що Куби має «прекрасну землю».

«Там можна було б побудувати прекрасні курорти. Ми займемося цим, щойно закінчимо війну з Іраном. Я люблю робити одну справу за раз», — сказав Трамп.

Його коментарі пролунали після того, як США запровадили нові санкції проти кубинських діячів. Однак президент заперечив, що ці обмеження мають на меті прискорити крах Куби.

«Ми просто хочемо, щоб це була добре керована країна», — заявив він, додавши, що «країна голодує, у неї немає енергоносіїв, немає нафти, немає грошей, у неї немає нічого».

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти кількох фізичних і юридичних осіб Куби, зокрема чинного президента країни Мігеля Діаса-Канеля.

Фото: The White House