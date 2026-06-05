Кронпринцеса Норвегії тяжко хвора - потрібна трансплантація легень
Про це повідомляє The Independent із посиланням на королівський двір, передає Укрінформ.
Як зазначається, 52-річній дружині спадкоємця норвезького престолу кронпринца Хокона у 2018 році діагностували легеневий фіброз – хронічне захворювання, що викликає рубцювання в легенях та спричиняє ускладнення дихання.
"Внаслідок її небезпечного для життя хронічного захворювання легень та після ретельного обстеження здоров'я Її Королівську Високість кронпринцесу Метте-Маріт внесли до списку на трансплантацію легень", – повідомили представники королівського двору.
Професор Університетської лікарні Осло Аре Гольма заявив, що розвиток захворювання кронпринцеси Метте-Маріт доволі серйозний, і їй слід провести трансплантацію «якомога швидше».
Кронпринц Хокон на початку тижня перервав офіційний візит до Японії й повернувся додому, щоб бути поруч із дружиною. Їхня донька принцеса Інгрід Александра повернулася до Осло з Австралії, де навчається.
Як повідомляв Укрінформ, у лютому сина кронпринцеси Королівства Норвегії Маріуса Борга Хойбі заарештували за новими звинуваченнями за кілька днів до початку судового розгляду раніше порушеної проти нього справи.
У червні минулого року поліція Осло висунула синові кронпринцеси звинувачення у зґвалтуванні, сексуальному насильстві та завданні тілесних ушкоджень.
Фото: The Royal House of Norway