Кронпринцеса Норвегії тяжко хвора - потрібна трансплантація легень

Кронпринцеса Норвегії Метте Маріт через тяжке захворювання потребує трансплантації легень, її внесли у список очікування.

Про це повідомляє The Independent із посиланням на королівський двір, передає Укрінформ.

Як зазначається, 52-річній дружині спадкоємця норвезького престолу кронпринца Хокона у 2018 році діагностували легеневий фіброз – хронічне захворювання, що викликає рубцювання в легенях та спричиняє ускладнення дихання.

"Внаслідок її небезпечного для життя хронічного захворювання легень та після ретельного обстеження здоров'я Її Королівську Високість кронпринцесу Метте-Маріт внесли до списку на трансплантацію легень", – повідомили представники королівського двору.

Професор Університетської лікарні Осло Аре Гольма заявив, що розвиток захворювання кронпринцеси Метте-Маріт доволі серйозний, і їй слід провести трансплантацію «якомога швидше».

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Кронпринц Хокон на початку тижня перервав офіційний візит до Японії й повернувся додому, щоб бути поруч із дружиною. Їхня донька принцеса Інгрід Александра повернулася до Осло з Австралії, де навчається.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому сина кронпринцеси Королівства Норвегії Маріуса Борга Хойбі заарештували за новими звинуваченнями за кілька днів до початку судового розгляду раніше порушеної проти нього справи.

У червні минулого року поліція Осло висунула синові кронпринцеси звинувачення у зґвалтуванні, сексуальному насильстві та завданні тілесних ушкоджень.

Фото: The Royal House of Norway