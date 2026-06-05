Посол США в ЄС заявив, що Трамп ніколи не прагнув вторгнення в Гренландію

Погрози президента США Дональда Трампа щодо вторгнення в Гренландію, висловлені раніше цього року, були неправильно витлумачені.

Про це посол США в ЄС Ендрю Паздер у п’ятницю, 5 червня, сказав учасникам Брюссельського форуму економічної безпеки, повідомляє Politico, передає Укрінформ.

Паздер зазначив, що «це було витлумачено так, ніби ми якимось чином загрожували територіальній цілісності Гренландії», однак «президент ніколи не говорив, що ми збираємося здійснити вторгнення».

За словами американського посла, заяви Трампа були корисними для привернення уваги до стратегічного значення Гренландії, але їх не слід було сприймати серйозно.

Паздер, який є колишнім ресторатором, також порівняв реакцію Європи на погрози американського лідера з піною та кавою в капучино.

«Коли ви замовляєте капучино, ви робите це заради кави, а не заради піни. Тож зосередьмося на каві, а не на піні. А багато з цього - це піна», - зауважив Паздер.

Зазначається, що коментарі американського посла в ЄС пролунали лише через день після того, як держсекретар США Марко Рубіо заявив перед комітетом із закордонних справ Палати представників США, що Гренландія «поки що» є частиною Данії.

Під час свого другого президентського терміну Трамп неодноразово виступав з ідеєю анексії Гренландії, не виключаючи застосування військової сили, що викликало занепокоєння у Європі.

У січні Трамп, зрештою, виключив вторгнення в Гренландію, розпочавши переговори між США та Данією щодо посилення американської військової присутності на арктичному острові, йдеться у матеріалі.

Як повідомляв Укрінформ, 17 травня представник президента США Дональда Трампа у Гренландії Джефф Лендрі прибув на арктичний острів і заявив місцевим ЗМІ, що він тут, «щоб завести друзів».

Американські перемовники у Гренландії намагаються внести зміни у військову угоду, щоб забезпечити військам США можливість на невизначений час залишатися на острові, навіть якщо він здобуде незалежність.

Уряд Гренландії заявив про прогрес у важливих переговорах зі Сполученими Штатами щодо майбутнього острова.

Фото: Білий дім