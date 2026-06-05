Фінляндія випробовує технологію моніторингу пошкоджень підводних кабелів

Фінська прикордонна служба заявила про випробування у Балтійському морі нового обладнання, здатного виявляти потенційні загрози та ризики для підводних кабелів.

Про це повідомляє Yle, передає Укрінформ.

Технологія базується на методі розподіленого акустичного зондування, за якого оптоволоконний кабель фіксує та вимірює аномальні коливання на морському дні.

Фінські прикордонники опублікували відео випробувань у соцмережі X.

Rajavartiolaitos on Merivoimien ja useiden yritysten kanssa testannut uutta akustiseen havainnointiin perustuvaa menetelmää, jonka avulla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara.



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Зазначається, що протягом останніх кількох років фінська влада зіткнулася з низкою інцидентів, пов’язаних із пошкодженням кабелів передачі даних та електроживлення, прокладених дном Балтійського моря. За підозрами, частина таких випадків могла бути наслідком умисних дій екіпажів суден.

Останній інцидент стався наприкінці минулого року, коли влада запідозрила вантажне судно Fitburg у причетності до навмисного пошкодження підводного кабелю зв’язку в Балтійському морі у новорічну ніч.

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Як повідомляв Укрінформ, 31 грудня минулого року фінська телекомунікаційна компанія Elisa заявила про пошкодження кабельного з’єднання між Фінляндією та Естонією у Фінській затоці. Того ж дня фінська влада затримала судно, яке підозрювали у завданні шкоди підводній телекомунікаційній інфраструктурі.

12 січня у Фінляндії скасували арешт вантажного судна Fitburg. Водночас кілька членів екіпажу залишилися в країні.

Наприкінці січня Королівський флот Великої Британії відстежував підозріле російське судно, яке протягом 14 годин стояло над підводними кабелями передачі даних у Брістольській затоці, після чого змусив його залишити британські води.

Фото: Rajavartiolaitos