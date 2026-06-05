В Apple пояснили санкціями вилучення російського месенджера Max із магазину додатків
Укрінформ
Американська технологічна компанія Apple підтвердила, що російський месенджер Max був вилучений з магазину додатків App Store через західні санкції.
Про це компанія повідомила у коментарі російській службі BBC, передає Укрінформ.
Apple заявила, що дотримується законів юрисдикцій, у яких працює, і месенджер Max був вилучений з магазину додатків App Store відповідно до правил дотримання санкцій.
Про які саме санкції йдеться, у компанії не уточнили.
Як повідомляв Укрінформ, корпорація Apple прибрала з магазину додатків App Store російський месенджер Max.
Ввечері 3 червня користувачі звернули увагу на те, що месенджер Max перестав відображатися в пошукових запитах, а при переході за посиланням на сторінку месенджера App Store почав видавати помилку.
Фото: Apple