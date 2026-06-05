Ізраїль використовував територію Азербайджану під час війни з Іраном, Баку це заперечує - CNN
Про це CNN повідомляє з посиланням на джерела, передає Укрінформ.
За словами співрозмовників видання, десятки коммандос і агентів Моссаду були розміщені вздовж кордону між Азербайджаном та Іраном, зокрема на найближчому до Ірану посту, що приблизно за 96 кілометрів від північно-західного іранського міста Тебріз, яке зазнало атаки під час конфлікту.
Зазначається, що спочатку ці сили мали виконувати функції рятувальної групи, але потім місія була розширена і включала розвідувальні операції, операції з використанням дронів для підтримки наступу.
Серед операцій, що, як повідомляється, були розпочаті з Азербайджану, називають ліквідацію у березні голови підрозділу спеціальних операцій Корпусу вартових ісламської революції Рахмана Могаддама.
За словами джерел видання, об’єкти в Азербайджані входили до числа таємних військових об’єктів і баз у різних країнах, зокрема в Іраку, Об’єднаних Арабських Еміратах та самопроголошеному Сомаліленді.
Посольство Азербайджану в США заявило CNN, що відкидає «безпідставні твердження щодо нібито використання території Азербайджану для операцій проти третіх країн».
Як повідомляв Укрінформ, Тегеран звинуватив США та Ізраїль у використанні інформаційних та психологічних методів впливу для посилення суспільних розколів і дестабілізації країни, вважаючи що це перехід до “всеохопної гібридної війни”.
Фото: АА