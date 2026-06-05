Астрономи розгадали «таємницю» чорної діри в центрі Чумацького Шляху

Група астрономів розгадала "таємницю" надмасивної чорної діри в центрі нашої галактики Чумацький Шлях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Independent.

Більшість чорних дір створюють вітер або струмені, поглинаючи навколишню матерію. Досі ніхто не міг знайти вітер, який створила надмасивна чорна діра Стрілець A*, що контролює зростання і еволюцію нашої галактики.

«Якщо чорна діра не існує в ідеальному вакуумі, вона повинна якимось чином дути вітер. Це вперше, коли ми маємо достатньо чітке уявлення, як побачити слід вітру. Ми подивилися на дані та сказали: «Ось воно. Ось те, що всі шукали 50 років», – сказав астрофізик з Північно-Західного університету у Мічигані (США) Марк Горскі.

Дослідники використали дані п'ятьох років спостережень, отриманих за допомогою Великого міліметрового радіотелескопа Атаками у Чилі, вдивляючись у газ і пил, які раніше закривали людському оку вид Стрільця A*.

Здобувши зображення газу поблизу чорної діри, дослідники скоригували його, щоб зменшити радіосигнали, які випромінюються матерією навколо неї.

Фото було в 100 разів глибшим і у 80 разів чіткішим, ніж попередні світлини регіону, що дозволило побачити ті області, які були невидимі на попередніх фотографіях.

Ось так дослідники знайшли масивну конусоподібну діру без газу, яка могла бути створена лише гарячим вітром.

За словами астрономів, вітри, які створюються зірками навколо чорної діри, недостатньо потужні, щоб утворити область такого розміру.

Чорна діра Стрілець A* була відкрита у 1974 році.

Як повідомляв Укрінформ, астрономи виявили ще один об’єкт поза межами Нептуна, найвіддаленішої планети Сонячної системи, діаметром близько 500 кілометрів, який має тонку атмосферу.

Фото: nasa.gov