ВООЗ планує залучити $518 мільйонів для реагування на спалах Еболи

Африканські центри з контролю та профілактики захворювань (Africa CDC) та Всесвітня організації охорони здоров’я (ВООЗ) спільно реалізуватимуть континентальний план готовності та реагування на спалах Еболи.

Про це повідомляє пресслужба ВООЗ, передає Укрінформ.

План передбачає акумулювання 518 мільйонів доларів з метою надання підтримки африканським країнам у співпраці з партнерами для підготовки до спалаху, його швидкого виявлення та реагування.

«Стримування Еболи залежить від політичної волі, стабільного фінансування, а також довіри та залучення громад. Цей план ставить громади у центр уваги, тому що без їхньої участі відстеження контактів слабшає, надання безпечного лікування затримується, а поширення (вірусу – ред.) продовжується», – сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

На реалізацію плану передбачено шість місяців. Зазначається, що він об’єднає уряди, партнерів та громади у межах підходу «Єдина відповідь» («One Response»), щоб посилити заходи реагування на спалахи, зокрема координацію дій у надзвичайних ситуаціях, моніторинг захворювань, лабораторні дослідження, профілактику та боротьбу з інфекціями та інше. Він передбачає захист вразливих груп населення, посилення транскордонної співпраці та надання країнам підтримки для оперативного реагування на нові випадки захворювання.

Водночас наголошується, що ініціатива започаткована на доповнення до національних планів реагування, розроблених урядами Демократичної Республіки Конго та Уганди.

Як повідомляв Укрінформ, медична благодійна організація «Лікарі без кордонів» (MSF) попередила, що швидке поширення Еболи в Демократичній Республіці Конго створило «глибоко тривожну» ситуацію.