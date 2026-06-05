ЄС має показати, що здатний до розширення - Мерц

Німеччина та Франція розробили спільний конкретний план дій задля активізації процесу розширення Європейського Союзу, який за останніх 13 років не прийняв жодну нову країну.

Про це заявив федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц перед початком саміту ЄС-Західні Балкани в чорногорському місті Тіват у п'ятницю, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Європейський Союз має показати, що він здатний і готовий до розширення, і саме це ми хочемо сьогодні обговорити. Президент Макрон і я, ми подали конкретну пропозицію щодо того, як ми зараз переходимо до наступних кроків і можемо зробити можливим розширення, зокрема, за рахунок деяких держав Західних Балкан", - заявив глава німецького уряду.

Він підкреслив, що питання інтеграції нових членів є давно назрілим для Європи, а поточна тривала пауза свідчить про внутрішні проблеми самого блоку. "Якщо ми вже 13 років не приймали жодного нового члена, то це показує, що упущення є і в Європейського Союзу. Їх ми хочемо сьогодні подолати", - зазначив Мерц.

Канцлер Німеччини висловив сподівання, що лідерам вдасться напрацювати спільні висновки, які згодом оперативно буде втілено у Брюсселі. Він додав, що деякі країни, зокрема Чорногорія як господар саміту, вже перебувають на такому етапі готовності, який дозволяє максимально швидко досягти конкретних результатів на шляху до членства.

Як повідомляв Укрінформ, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував пришвидшити вступ України до ЄС, дозволивши спочатку «асоційоване членство», що викликало певні занепокоєння у керівництва України.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив, що лист Мерца щодо ідеї «асоційованого членства» чітко підтверджує курс на повноправний вступ України до ЄС та закликає невідкладно відкрити всі переговорні кластери, тож головний ризик щодо потенційної альтернативи повноцінному членству усунуто.