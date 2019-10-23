Від наступу Туреччини 7 тисяч мирних сирійців утекли до Іраку - ООН

Близько 7 тисяч осіб, здебільшого жінки й діти, змушені залишити свої домівки на півночі Сирії та втекти в Іраку внаслідок масштабного наступу турецьких військ.

Про це повідомляє Управління ООН у справах біженців, уточнюючи, що йдеться про дані за останній тиждень.

"Тиждень тому перші сирійські біженці перетнули кордон з Іраком. Сьогодні їх - 7 тисяч. Це жителі північно-східних районів Сирії, де триває військова операція Туреччини", - наголошується в повідомленні.

Як зазначається, у переважній більшості (75%) це жінки й діти, які втекли від бомбардувань і обстрілів.

Майже всі сирійські біженці знайшли притулок в таборі Бардараш на півночі Іраку за 140 км від кордону. Працівники ООН та партнерських організацій, котрі зустрічають людей на кордоні, насамперед годують їх, реєструють і забезпечують транспортом для переїзду в табір. Особлива увага приділяється дітям, які прибули без дорослих і людям з особливими потребами.

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В ООН нагадують, що крім цих біженців, раніше, в ході війни, яка триває вже вісім років, в Іраку знайшли притулок 280 тисяч сирійців.

Як повідомляв Укрінформ, Європейська рада на рівні глав держав та урядів країн-членів ЄС засудила проведення Туреччиною військової операції у Сирії. Деякі країни запровадили проти Анкари ембарго на продаж зброї.

Фото: АА