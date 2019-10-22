Від початку турецької операції кількість переселенців у Сирії сягнула 180 тисяч

Від початку турецької військової операції кількість переселенців у Сирії сягнула 180 тисяч, із них близько 80 тисяч - діти.

Про це повідомляє Xinhua Net.

Переміщених осіб розміщають у тимчасових поселеннях, або їх приймають родичі.

Водночас в ООН наголосили, що хоча припинення вогню на північному сході Сирії призвело до загального зменшення інтенсивності воєнних дій, вони й далі чинять вплив на цивільне населення в окремих районах регіону.

"З того, що могли спостерігати ми і наші партнери, насильство зменшилося, оскільки було досягнуто домовленості про припинення вогню (на північному сході Сирії - Ред.)", - зазначив представник Генсека ООН Стефан Дюжаррік,

Як повідомляв Укрінформ, усі військовослужбовці США, які залишають Сирію, будуть передислоковані до західного Іраку, де вони продовжать боротися проти "ІДІЛ".

Президент США Дональд Трамп 6 жовтня вирішив вивести американські війська з північної Сирії і припинити військову допомогу курдам.

Після цього Туреччина 9 жовтня розпочала масштабний наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

Операцію розкритикувала низка країн і міжнародних організацій. Туреччину закликали зупинити військову операцію в Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.

17 жовтня Туреччина і США домовилися про припинення військової операції Анкари на півночі Сирії. Зокрема, Туреччина погодилася призупинити на 120 годин військову операцію, щоб курдські сили вийшли з того району на півночі Сирії, де Анкара хоче створити так звану зону безпеки.